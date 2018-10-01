أردوغان يطلب من ألمانيا تسليم 136 شخصا

إسطنبول- (د ب أ):

عقب زيارته الرسمية لألمانيا، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين بتسليم 136 شخصا، واصفا هؤلاء الأشخاص بـ"الإرهابيين".

وقال أردوغان في تصريحات نشرتها صحيفة "حرييت" التركية الصادرة اليوم الاثنين إنه تم تسليم الحكومة الألمانية قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص.

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت الأسبوع الماضية عن قائمة تضم 69 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات لوسائل الإعلام على متن طائرته خلال عودته إلى أنقرة مساء أول أمس السبت.

وعن العلاقات مع ألمانيا، قال أردوغان إنه لا يزال هناك بالطبع مشكلات، وأضاف: "لا يمكنني القول إننا تجاوزنا كل الأمور"، موضحا أنه ليس من المفهوم على سبيل المثال لماذا لا تسلم ألمانيا أعضاء من حركة جولن وحزب العمال الكردستاني لتركيا رغم توافر الأدلة.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يحمل حركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو عام 2016.

وأعلن أردوغان أنه دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لزيارة تركيا العام المقبل.

وقال أردوغان خلال عودته من زيارته لألمانيا أمام الصحفيين إنه تم التوافق على تكرار الزيارات المتبادلة، وأضاف: "إن شاء الله سنستقبلهم (...) في تركيا عام 2019".

وقال أردوغان لـ"حرييت" إنه تم استقباله في ألمانيا على نحو ودي للغاية، وأضاف: "ضيافة السيد شتاينماير والسيدة ميركل كانت مفرحة للغاية".

يذكر أن أردوغان تحدث بانفعال خلال المأدبة الرسمية التي أقامها شتاينماير في مقر الرئاسة "بيليفو" يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما وجه شتاينماير خلال خطابه على المأدبة انتقادات لأردوغان بسبب حقوق الإنسان. وقال أردوغان ردا على خطاب شتاينماير: "في بلدنا لا ندعو أحدا على الطعام ونقوم بمثل هذ الأمر".