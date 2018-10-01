برلماني روسي: 112 عسكريا روسيا قتلوا خلال السنوات الثلاثة الماضية في سوريا

موسكو- (د ب أ):

صرح برلماني روسي بارز بأن الجيش الروسي فقد 112 من عناصره في الصراع السوري خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأوضح فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) إن نحو نصف هذا العدد لقوا حتفهم في حادثتي إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية الشهر الماضي وسقوط طائرة نقل في وقت سابق من العام الجاري. ولقي 15 شخصا حتفهم في حادثة طائرة الاستطلاع و39 حتفهم في حادثة طائرة النقل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"خسائرنا في سوريا ارتفت إلى 112 عنصرا، نصفهم في كارثة طائرة النقل An-26 والطائرة التي تم إسقاطها إيل-20 ".

وبشأن المعدات، خسرت روسيا ثماني طائرات وسبع مروحيات ومركبة أو مركبتين مدرعتين.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر تقريرا أمس، تزامنا مع مرور ثلاث سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا، ذكر فيه أن التدخل الروسي تسبب في "سفك دماء نحو 18100 شخص بينهم حوالي ثمانية آلاف مدني من أبناء الشعب السوري".

وأضاف المرصد أن التدخل ساعد النظام على توسيع مناطق سيطرته من 26% من مساحة الأراضي السورية عند بداية التدخل إلى 60% من مساحة الأراضي السورية حاليا.