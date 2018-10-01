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    رئيس ناميبيا: يجب دراسة مسألة مصادرة الأراضي بعناية

    01:40 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
    رئيس ناميبيا: يجب دراسة مسألة مصادرة الأراضي بعناية

    رئيس ناميبيا حاج جينجوب

    ويندهوك- (د ب ا):

    قال رئيس ناميبيا حاج جينجوب إنه يتعين على ناميبيا دراسة مسألة مصادرة الأراضي" بعناية" لأن مبدأ وجود مشتريين راغبين في الشراء وبائعين راغبين فى البيع لم يسفر عن نتائج.

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينجوب القول في مؤتمر وطني خاص بموضوع الأراضي اليوم الاثنين" يمكننا مواصلة اتباع الآليات دستورية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالأراضي، و هذا هو الحال شريطة أن يتم تنفيذ مصادرة الأراضى من أجل الصالح العام". ".

    ويشار إلى أن جنوب أفريقيا المجاورة تدرس ما إذا كان يتعين عليها تغيير دستورها لتوضح بصورة أكبر كيف يمكن للحكومة مصادرة الأراضي بدون تقديم تعويضات، وهي تسعى لإصلاح الملكية الملتوية التي تصب لصالح أصحاب البشرة البيضاء في البلاد.

    وتعد ناميبيا من بين الدول الأكثر مواجهة للظلم الاقتصادى في العالم، حيث أنه على الرغم من أن حوالي 6% فقط من مواطني ناميبيا البالغ عددهم 5ر2 مليون نسمة من أصحاب البشرة البيضاء، فإنهم يمتلكون معظم الأعمال التجارية.

    حاج جينجوب ناميبيا مصادرة أراضي جنوب أفريقيا تعويض مادي

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