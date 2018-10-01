محكمة ألمانية تسمح بترحيل دبلوماسي إيراني لبلجيكا

بامبرج- (د ب أ):

سمحت محكمة ألمانية بترحيل دبلوماسي إيراني تم اعتقاله في ولاية بافاريا الألمانية على خلفية الاشتباه في صلته بالإرهاب إلى بلجيكا.

ووافقت المحكمة العليا في مدينة بامبرج بذلك اليوم الاثنين على طلب للادعاء العام.

ولم يتضح بعد متى سيجرى ترحيل الدبلوماسي الإيراني، 46 عاما، للسلطات البلجيكية. وسيظل الرجل محتجزا في أحد السجون بألمانيا لحين ترحيله.

ويواجه الدبلوماسي اتهامات بالتجسس والتآمر على القتل.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، يشتبه في أن هذا الرجل هو العقل المدبر لهجوم كان مخططا له على تجمع لإيرانيين في المنفى. وكان الدبلوماسي كلف زوجين يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم وسلمهما جهازا يحتوي على 500 جرام من المواد المتفجرة.

وكان الهجوم يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية ضم 25 ألف شخص في مسيرة بضاحية فيلبانت الفرنسية يوم 30 يونيو الماضي.

يذكر أن وحدات خاصة بلجيكية أوقفت الزوجين في الوقت المناسب وبحوزتهما المواتد المتفجرة في السيارة في بروكسل.

وفي الأول من شهر يوليو الماضي، تم إلقاء القبض على الدبلوماسي الإيراني في استراحة على الطريق السريع بالقرب من مدينة مدينة أشافنبورج جنوبي ألمانيا.

وكان معروفا منذ ذلك الحين وجود علاقة ما بين المشتبه فيهم، ولكن الخلفيات لم تكن واضحة.

وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن الدبلوماسي الإيراني أسد الله إيه. كان معتمدا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا بصفته مستشار السفارة.

وأضاف الادعاء أن هذا الرجل عمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني بإيران التي تتابع نشاط الجماعات المعارضة داخل البلاد وخارجها.

وتسنى إلقاء القبض على الرجل في ألمانيا على أساس أمر اعتقال أوروبي صادر من السلطات البلجيكية؛ لأن الصفة الدبلوماسية تحميه من الملاحقة القضائية في النمسا فقط.