الحكم بإدانة وسجن متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة نوبل لمدة عامين

ستوكهولم- (د ب أ):

قضت محكمة في ستوكهولم على فرنسي كان محور فضيحة جنسية هزت الهيئة المانحة لجائزة نوبل للآدب، بالسجن لمدة عامين بتهمة الاغتصاب.

وأدانت محكمة ستوكهولم الجزئية جان-كلود أرنو، اليوم الاثنين، في واحدة من تهمتين بالاغتصاب. وتتعلق الجريمتان بنفس السيدة وقد وقعتا في أواخر عام 2011. وقد نفي أرنو التهم المنسوبة إليه.

وقال رئيس المحكمة القاضي جودرون أنتيمار في بيان له: "أجرت المحكمة تقييما شاملا للأدلة، والاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة هو أن الادلة كافية لإدانة المدعى عليه في واحد من الجريمتين التي وجه ممثل الادعاء الاتهامات له فيها."

ويشار إلى أن السجن لمدة عامين، هو الحد الأدنى للعقوبة. وكانت ممثلة الادعاء، كريستينا فويجت، طلبت توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام على أرنو.

وقالت المحكمة إن قرارها كان بالإجماع.

وقد استمع ثلاثة آخرين من المحلفين إلى القضية، إلى جانب أنتيمار.

وقد جرت وقائع المحاكمة خلف أبواب مغلقة. كما قضت المحكمة باستمرار حجب هوية السيدة.

ويشار إلى أن أرنو متزوج من العضوة في الأكاديمية، كاتارينا فروستينسون.

وكانت تقارير نشرتها صحيفة "داجينس نيتير" السويدية، كشفت في نوفمبر الماضي، عن مزاعم بسوء السلوك أثارتها 18 امرأة ضد أرنو.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الأكاديمية في مايو الماضي أنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام، مشيرة إلى حاجتها إلى الوقت لاستعادة ثقة الناس.

ويشار إلى أن جائزة نوبل للأدب هي واحدة من الجوائز التي منحها الصناعي السويدي، ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.