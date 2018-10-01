ضبط مُزور يبيع "وهم" الوظائف الحكومية للمواطنين ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة فىي ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها بين المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية عقب إيهامهم بقدرته على تعيينهم بها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وضبطه وبحوزته (جهاز كمبيوتر مُحمل عليه بعض أختام شعار الجمهورية - طابعة ليزر - شهادات دراسية جامعية - إفراجات جمركية عن سيارات مختلفة- تراخيص مؤقتة لمحلات - عقود زواج خالية البيانات- توكيلات رسمية - شهادات قيد عائلي - عقود إيجار أملاك - خطابات تعيين -تصاريح قيادة مؤقتة -بيانات نجاح - كارنيهات باسم وصورة المتهم بوظائف مختلفة) جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.