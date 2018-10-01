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    إخلاء دار أوبرا "لا فينيس" بإيطاليا بعد اندلاع حريق صغير

    01:33 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
    إخلاء دار أوبرا "لا فينيس" بإيطاليا بعد اندلاع حريق صغير

    أرشيفية

    روما- (د ب أ):

    أعلن مدير دار أوبرا "لا فينيس" الشهيرة في فينيسيا، إخلاء الدار بعد اندلاع حريق صغير في غرفة الكهرباء هناك، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

    وقد تم اكتشاف الحريق في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش) وتم إخماده "على الفور"، بحسب ما قاله مسؤول الشرطة، فورتوناتو أورتومبينا، في مقطع فيديو تم نشره على حساب دار الاوبرا على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

    وأضاف أورتومبينا أن الفنيين يقومون حاليا بالتحقق من الاضرار ويعملون على إصلاحها.

    وكان قد تم تشييد "لا فينيس" – الواقعة في قلب مركز مدينة فينيسيا التاريخي – في عام 1792 وتم إعادة بنائها مرتين بعد أن دمرتها النيران في عامي 1836 و1996.

    دار أوبرا لا فينيس حريق إيطاليا الشرطة الإيطالية

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