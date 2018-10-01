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    ترامب: اتفاقية التجارة الجديدة تعالج " العيوب الكثيرة" لنافتا

    01:25 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
    ترامب: اتفاقية التجارة الجديدة تعالج " العيوب الكثيرة" لنافتا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب ا):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاقية التجارة الجديدة بين أمريكا والمكسيك وكندا" تحل الكثير من العيوب والأخطاء في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

    واتفقت كندا وأمريكا في وقت متأخر من أمس الأحد على اتفاقية لتحل محل نافتا، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994، وذلك عقب أن توصلت واشنطن لاتفاق مع المكسيك.

    وكتب ترامب تغريدة قال فيها إن الاتفاقية التي سوف تخلف نافتا، ويطلق عليها" الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية" " سوف تفتح أسواقا لمزارعينا ورجال الصناعة وتحد من الحواجز التجارية أمام أمريكا، كما أنها سوف تعمل على تقريب الدول الثلاثة العظيمة في المنافسة مع بقية العالم".

    وأضاف" الاتفاقية تعد صفقة تاريخية".

    دونالد ترامب أمريكا المكسيك كندا

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