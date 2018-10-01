إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا لقانون القومية الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

عم الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الاثنين إضراب شامل رفضا لقانون القومية الإسرائيلي وتضامنا مع سكان قرية الخان الأحمر في شرق القدس التي تعتزم السلطات الإسرائيلية هدمها.

وجاء الإضراب بدعوة من لجنة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة وغزة تأييدا لإضراب أعلنته لجنة المتابعة العربية العليا (أعلى هيئة تمثيلية للعرب بإسرائيل).

وبموجب الإضراب، جرى إغلاق أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة بما فيها المدارس والجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء مؤسسات القطاع الصحي.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانون الدولة القومية في 19 يوليو الماضي، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، ويعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأكدت لجنة القوى الوطنية والإسلامية على رفضها لقانون القومية "العنصري" الإسرائيلي ومساندتها لسكان الخان الأحمر في ظل تهديد إسرائيل بهدم القرية وتهجيرهم.

وانتهت اليوم مهلة حددتها السلطات الإسرائيلية قبل أسبوع لأهالي قرية الخان الأحمر من أجل إخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الماضي التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص وهي تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.