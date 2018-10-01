مصور العائلة الملكية البريطانية: الأمير هاري منعزلا منذ زواجه

لندن - (أ ش أ):

كشف مصور العائلة الملكية البريطانية، عن أن الأمير "هاري" بات أكثر "انعزالًا" منذ زواجه من "ميجان ماركل".

وشارك المصور الفوتوجرافي المخضرم ببعض الأفكار التي اكتسبها خلال الأربعين عاما التي قضاها في توثيق حياة العائلة المالكة، حيث صور "آرثر إدواردز"، لأول مرة العائلة المالكة في عام 1977 وشاهدا على علاقة المحبة التى ربطت بين دوق ودوقة ساسكس ، كاشفا عن كونه شاهدا على انهيار زواج الأمير تشارلز والأميرة ديانا.

وقال "إدواردز"، فى حديث إلى سلسلة "ياهو نيوز"، كيف أن الأمير هارى أصبح أكثر "انعزالا" منذ أن التقى بزوجته وهو يتبنى دوره بشكل كامل كرجل دولة كبير.

وأضاف: "أستطيع أن أرى تغييرًا هائلًا، فقد أصبح أكثر انعزالًا، وكان دائمًا على علاقة كبيرة مع وسائل الإعلام، إلا أن الأمر قد توقف تمامًا الآن، فقد نضج الأمير هاري ليصبح رجل دولة كبير في العائلة المالكة الآن، ربما يكون هو الوقت المناسب للتنافس".