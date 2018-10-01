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هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان

08:31 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة حلبجة في إقليم كردستان شمالي العراق.

وقالت الهيئة ـ في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الهزة الأرضية حتى الآن.

وتشهد معظم المدن العراقية بين فترة وأخرى مجموعة من الهزات الأرضية، أدى بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة.​

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هزة أرضية إقليم كردستان مقياس ريختر العراق

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