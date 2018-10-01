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وزير الخارجية البريطاني: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا خالفت القواعد الدولية

08:14 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
وزير الخارجية البريطاني: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا خالفت القواعد الدولية

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

لندن - (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الاثنين، روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا لأفعالها إذا سعت إلى ترويع بريطانيا أو مخالفة القواعد الدولية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال هانت أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم: "في ظل حكم المحافظين، سنضيق الخناق على المخابرات العسكرية الروسية".

وتتهم بريطانيا رجلين تقول إنهما ضابطان من جهاز المخابرات العسكرية الروسي، بتنفيذ هجوم على جاسوس روسي سابق وابنته على أراضيها هذا العام بواسطة غاز أعصاب يصلح للأغراض العسكرية.

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