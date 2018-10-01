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وفاة مؤلف كتاب "حصن المسلم"

08:12 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
وفاة مؤلف كتاب "حصن المسلم"

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

(مصراوي):

أعلن الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، عبر حاسبه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفاة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤلف كتاب "حصن المسلم" عن عمر يناهز 67 سنة، فجر اليوم الاثنين.

وقال العريفي، إنه من المقرر خروج جنازة الشيخ، عصر اليوم، من جامع الراجحي في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف العريفي: "توفى فجر اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، رحمه الله، مؤلف كتاب حصن المسلم وغيره، يصلى عليه عصر اليوم الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، والدفن بمقبرة النسيم، عزائي لأبنائه وإخوته وأهله الكرام".​

كتاب حصن المسلم محمد العريفي تويتر سعيد بن علي بن وهف القحطاني

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