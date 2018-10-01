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منظمة خيرية: العثور على أكثر من 1200 جثة بعد كارثة إندونيسيا

07:36 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
منظمة خيرية: العثور على أكثر من 1200 جثة بعد كارثة إندونيسيا

ارشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

قالت منظمة خيرية إندونيسية كبرى، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على أكثر من 1200 جثة بعد زلزالين مدمرين وأمواج مد عاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وقال إنسان نورهمان، نائب رئيس جمعية "أكسي سيبات تانجاب" للإغاثة، إنه تم العثور على 1203 جثث، لكن لم يتم التعرف على بعضها أو إحصائها.

وتابع إنسان أن المعلومات قد تم جمعها من قبل متطوعي الجمعية في مدينة بالو.

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