مسؤول إندونيسي: نرحب بالمساعدات الدولية

جاكرتا - (د ب أ):

قال رئيس مجلس تنسيق الاستثمار في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بالمساعدات الدولية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد عقب زلزالين مدمرين وأمواج مد عاتية "تسونامي".

وقال توماس ليمبونج: "في الليلة الماضية، أذن لنا الرئيس جوكوي بقبول المساعدات الدولية للاستجابة العاجلة للكوارث والإغاثة".

وتابع: "أساعد في تنسيق المساعدات من القطاعات الخاصة من جميع أنحاء العالم".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها أمس الأحد إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة في جهود الإغاثة".​