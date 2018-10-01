مسؤول إندونيسي: نرحب بالمساعدات الدولية
جاكرتا - (د ب أ):
قال رئيس مجلس تنسيق الاستثمار في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بالمساعدات الدولية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد عقب زلزالين مدمرين وأمواج مد عاتية "تسونامي".
وقال توماس ليمبونج: "في الليلة الماضية، أذن لنا الرئيس جوكوي بقبول المساعدات الدولية للاستجابة العاجلة للكوارث والإغاثة".
وتابع: "أساعد في تنسيق المساعدات من القطاعات الخاصة من جميع أنحاء العالم".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها أمس الأحد إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة في جهود الإغاثة".
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