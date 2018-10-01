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رويترز: مؤشر اليابان عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1991

05:35 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
رويترز: مؤشر اليابان عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1991

ارشيفية

(مصراوي):

ارتفع المؤشر الياباني نيكي، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 1991.

وبحسب زكالة رويترز للأبناء، سجل نيكي مستوى جديدًا مرتفعًا، بلغ 24286.10 نقطة، وهو الأعلى منذ نوفمبر 1991.

لكن المؤشر القياسي انخفض قليلًا ليغلق مرتفعًا عند 1.4 % فقط عند 24120.04 نقطة.

وزاد المؤشر 1% خلال الأسبوع محققًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وخلال الشهر، ارتفع المؤشر 5.5 % ليسجل أكبر مكسب شهرى منذ أكتوبر الماضي.

مؤشر اليابان اليابان البورصة اليابانية

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