الجعفري : الانتخابات التشريعية الماضية "جرس إنذار" للقوى السياسية في العراق

بغداد - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن الرئيس المقبل للبلاد يجب أن يقدم مصالح البلد على مصالح حزبه أو قوميته أو الجهة التي رشحته.

وأضاف الجعفري ، في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ، أنه لا توجد أي مشكلة في طريقة اختيار مرشح رئاسة الجمهورية سواء جرت في بغداد أو كردستان ، وإنما الأهم هو وصول شخصية مناسبة لهذا المكان ، وأشار الى أنه من الضروري عدم التفكير في اسم المرشح بقدر الاهتمام بقدرته على درء المخاطر عن العراق.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية التي جرت تمثل "جرس إنذار" للقوى السياسية في العراق من أجل حل القضايا المعلقة.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب العراقي الاثنين رئيسا للجمهورية من بين 24 شخصا قدموا رسميا أوراق ترشحهم ، ويشهد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلافا كرديا بعد أن قدم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) مرشحين منفصلين ، حيث يصر كل منهما على أحقيته في المنصب.