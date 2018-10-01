أهم عناوين الصحف العالمية: أموال روسيا القذرة تملأ لندن

القاهرة - مصراوي

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحية حذرت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تصبح واشنطن غير قادرة على السيطرة على الأمور في سوريا أو المغادرة منها، فيما هاجم وزير الخارجية البريطانية السابق بوريس جونسون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حوار مع صحيفة التايمز البريطانية، وأبز مقال بصحيفة الأوبزرفر المعاناة التي يواجهها المدنيين في اليمن ودور الكونجرس الأمريكي وواشنطن في هذه المعاناة.