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حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة زلزال وتسوماني إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

01:00 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة زلزال وتسوماني إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

الدمار الناتج عن موجات تسونامي أرشيفية

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ارتفاع حصيلة الزلزال وإعصار تسونامي اللذين ضربا إندونيسيا الجمعة الماضية إلى 832 قتيلًا، فيما استقبل أمير الكويت الشيخ صباح لأحمد بقصر بيان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بينما أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، تفاصيل الهجوم الذي شنه الحوثيون ضد ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية.

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