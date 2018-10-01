حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة زلزال وتسوماني إندونيسيا إلى 832 قتيلًا
كتب – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ارتفاع حصيلة الزلزال وإعصار تسونامي اللذين ضربا إندونيسيا الجمعة الماضية إلى 832 قتيلًا، فيما استقبل أمير الكويت الشيخ صباح لأحمد بقصر بيان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بينما أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، تفاصيل الهجوم الذي شنه الحوثيون ضد ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية.
الأخبار المتعلقة
-
أبرز التصريحات في 24 ساعة: "تبادلنا التهديدات ثم وقعنا في الحب"
-
ماذا فعل "بن سلمان" في الكويت خلال زيارة استغرقت ساعتين؟
-
ولي العهد السعودي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية لعدة ساعات
-
صواريخ بالستية وزوارق مفخخة.. "محاولات حوثية تحبطها السعودية"
-
أمير الكويت وولي عهد السعودية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
-
السعودية تنشر تفاصيل إحباط هجوم حوثي بزوارق مفخخة على جازان
-
185
-
103
-
78
-
70
-
30
-
24
-
21
-
20
-
20
-
18
إعلان