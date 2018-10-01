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أبرز التصريحات في 24 ساعة: "تبادلنا التهديدات ثم وقعنا في الحب"

12:30 ص الإثنين 01 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: "تبادلنا التهديدات ثم وقعنا في الحب"

دونالد ترامب وكيم جونج أون

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صورة: ترامب وكيم جونج أون (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في وست فيرجينيا مساء السبت، إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "وقعا في الحب" في الوقت الذي بدأت فيه التوترات بين البلدين في الهدوء خلال العام الماضي.

وقال ترامب: "لقد كنت عنيفا للغاية، وهكذا كان هو، ونحن نتبادل التهديدات.. ثم وقعنا في الحب..

وأضاف: "لقد كتب لي رسائل جميلة، وهي رسائل رائعة.. ووقعنا في الحب".

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