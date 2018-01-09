في الصين: إحالة رئيس أركان الجيش السابق للمحاكمة العسكرية

بكين - )أ ش أ(

أُحِيل رئيس هيئة الأركان المشتركة لجيش التحرير الصيني السابق فانج فينجوي إلى المحاكمة العسكرية اليوم الثلاثاء، إثر الاشتباه في تلقيه رشوة، وذلك ضمن حملة الرئيس الصيني شي جين بينج المناوئة للفساد داخل القوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن هذا المسؤول السابق هو الأحدث في قائمة المسئولين الكبار بعد انتحار زميله في اللجنة المركزية العسكرية بالقوات المسلحة الصينية جين زانج يانج، عقب توجيه تهم مماثلة له شهر نوفمبر الماضي.