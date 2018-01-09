منظمة حقوقية: الحوثيون يهجرون 350 أسرة من قرية واحدة في تعز باليمن

جنيف - )أ ش أ(

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، اليوم الثلاثاء، تهجير ميليشيا الحوثي 350 أسرة معظم أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، من قرى الحيمة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة ( العربية) الإخبارية - أن ميليشيا الحوثي تفرض حصارا خانقاً على قرى الحيمة منذ عدة أسابيع، ما أدى إلى نزوح مئات الأسر منها بفعل القصف العشوائي والحصار المشدد المتمثل بمنع دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة المحاصرة.

وأضاف البيان إن منطقة الحيمة تعاني من وضع إنساني كارثي في ظل عدم توافر الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

واتهمت المنظمة ميليشيا الحوثي بزراعة ألغام في الجبال والطرقات المحيطة بالمنطقة، لتمنع دخول وخروج أي أحد من المواطنين، كما قامت بمنع إدخال المواد الغذائية، مؤكدة أن ميليشيا الحوثي قاموا بالتسلل إلى قرية شرف في الحيمة العليا وفجروا منزل الشيخ سعيد الحريبي المكون من ثلاثة أدوار، مشيرة إلى أن الحوثيين قتلوا بشكل مباشر ثلاثة أطفال، أحدهم عمره 11 عاماً.