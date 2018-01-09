"ماي" متحمسة لحكومتها الجديدة وسط انتقادات للتعديلات "الفوضوية"

لندن - (د ب أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء عن مزيد من التغييرات الوزارية، حيث عينت عددا من النواب البرلمانيين المحافظين الأصغر سنا في مناصب أدنى، وأقالت وزير الدولة للتجارة الذي اعتذر مؤخرا عن التحرش الجنسي المزعوم.

وقالت ماي إن التعديل الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين سوف يسمح "بتصعيد جيل جديد من الوزراء الموهوبين، وجعل الحياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقال مارك جارنييه، وزير الدولة للتجارة، على موقع تويتر "أنا حزين للغاية لأنني فقدت وظيفتي لكنني أتطلع إلى دعم حكومة تيريزا ماي من المقاعد الخلفية".

وكان جارنييه قد اعتذر في أكتوبر الماضي بعدما تردد أنه طلب ذات مرة من سكرتيرة شراء لعبا جنسية وخاطبها بعبارة ذات إيحاءات جنسية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر مجهول قوله إن رحيله لم يكن له صلة بالادعاءات الاخيرة.

ووصفت صحيفة التايمز التعديل الوزاري بأنه "فوضوي" واعتبرت جيني تشابمان النائبة عن حزب العمال المعارض أنه "صادم".

وتردد أن ماي فشلت فى اقناع وزيرين بالانتقال الى وظائف أخرى مما سمح لوزير الصحة جيريمي هانت بالبقاء فى وزارته التى توسعت لتشمل الخدمات الاجتماعية مما أدى إلى رحيل وزيرة التعليم العام جاستين جرينينج من الحكومة.

وكان وزير الخارجية بوريس جونسون، والوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، ووزيرة الداخلية امبر رود، ووزير الخزانة فيليب هاموند من بين الوزراء البارزين الذين احتفظوا بمناصبهم.

في حين كان من بين الضحايا الرئيسيين، جرينينج ورئيس الحزب السابق باتريك ماكلوفلين ، الذي تعرض للوم بشكل كبير نتيجة أداء المحافظين المخيب للآمال في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في يونيو الماضي حيث فقدت ماي الأغلبية داخل البرلمان على نحو غير متوقع.