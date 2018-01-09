تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف باليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف /143 كيلومترا شمال شرق صنعاء/.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة في بيان اطلعت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) على نسخة منه، "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير مواقع ومناطق جديدة في مديرية خب والشعف ووصلت إلى أولى مناطق مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية".

وأضاف البيان "ان قوات الجيش دحرت ميليشات الحوثي من مواقع قرن شامان المطل على منطقة القعيف وجبل شوكان وجبلة عمر غرب اليتمة أولى مناطق مديرية برط العنان".

ويشهد عدد من الجبهات بمحافظة الجوف معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تحرير مواقع استراتيجية في المحافظة الواقعة على حدود محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين) والقريبة من حدود السعودية.