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متظاهرون يقتحمون مبنى وزارة العمل اليونانية احتجاجا على تعديلات عمالية

10:16 م الثلاثاء 09 يناير 2018
متظاهرون يقتحمون مبنى وزارة العمل اليونانية احتجاجا على تعديلات عمالية

أثينا – (أ ش أ):

اقتحم متظاهرون يونانيون ينتمون إلى جماعة "بام" الشيوعية مبنى وزارة العمل اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تعديلات جديدة تتعلق بالعمالة وتنفذ بناء على طلب الدائنين الأجانب.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين صعدوا إلى الطابق الثامن من المبنى، وقام بعضهم باقتحام مكتب وزيرة العمل إيفي أتشتسيوجلو، مرددين هتافات "عار عليك".

كما قام حوالي 500 متظاهر بالتجمع خارج الوزارة، رافعين لافتة كتب عليها "وزارة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي!".

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين قاموا بتدمير الأقفال المعدنية للبوابة الرئيسية، وحطموا بعض النوافذ في مدخل الوزارة

متظاهرون يونانيون جماعة بام إيفي أتشتسيوجلو

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