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تقرير: كوريا الشمالية أعادت فتح الخط الساخن العسكري مع الجنوب

12:41 م الثلاثاء 09 يناير 2018
تقرير: كوريا الشمالية أعادت فتح الخط الساخن العسكري مع الجنوب

سول - (د ب أ):

أعادت كوريا الشمالية فتح خط ساخن عسكري مع كوريا الشمالية اليوم، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الحكومة في سول.

وتأتي الخطوة في اليوم الذي شهد محادثات مباشرة حققت أنفراجة بين الجارتين المتنافستين في بلدة بانمونجوم المعروفة باسم "قرية الهدنة".

والتقى الجانبان لمناقشة الأمر بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل ، وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية عرضت إرسال وفد وفريق من الرياضيين للمشاركة في الأولمبياد الشتوية.

ومن المقرر أن يعمل الخط الساخن بكامل طاقته بداية من غد الأربعاء ، وفقا ليونهاب.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل كبير العام الماضي بسبب التجارب النووية والصاروخية لبيونجيانج.

كوريا الشمالية الخط الساخن بلدة بانمونجوم دورة الألعاب الأولمبية التجارب النووية

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