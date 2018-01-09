الشرطة الألمانية تقبض على 11 شخصا مشتبه بانتمائهم لعصابات المافيا الإيطالية

فيسبادن- (د ب أ):

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 11 شخصا مشتبه بانتمائهم لعصابات المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" خلال حملة مداهمات ضد هذه العصابات في عدد من الولايات الألمانية.

وأوضح المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا اليوم، الثلاثاءـ بمدينة فيسبادن أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 36 و61 عاما، وأنه تم إلقاء القبض عليهم في ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وهيسن وكذلك شمال الراين-فيستافليا.

وأضاف أنهم متهمون بالابتزاز وغسيل الأموال وجرائم أخرى.

وبحسب بيانات المكتب، تمت حملة المداهمات ألمانيا بالاتصال أيضا مع حملة مداهمات ضد عصابات "ندرانجيتا" في إيطاليا تم خلالها القبض على 160 شخصا مشتبه بهم هناك اليوم.