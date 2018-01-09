إيران تطلب من بروكسل أكثر من مجرد دعم للاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

كشف تقرير إعلامي عن صدور انتقاد من إيران للسياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وذلك قبل الاجتماع المنتظر في بروكسل قريبا على مستوى وزراء الخارجية بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وذكر موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يطلب من أوروبا أكثر من مجرد دعم دبلوماسي، ونقل الموقع عن ظريف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما قوله: "بدلا من إصدار بيانات صحفية فحسب، لابد من القيام بخطوات عملية أيضا".

وأعرب ظريف عن استيائه من أن بنوكا أوروبية لا تزال تحجم عن تمويل مشروعات تجارية جديدة في إيران على الرغم من إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران نفذت الجزء الخاص بها من الاتفاق، إلا أن الطرف الأخر لم يقم بذلك.

يشار إلى الاتفاق النووي الذي شكك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد لإيران بتطبيع العلاقات الاقتصادية –بما في ذلك إلغاء العقوبات. وتلتزم إيران في المقابل بتحجيم أجزاء جوهرية من برنامجها النووي بشكل كبير لمدة قرن على الأقل كي لا يمكنها بناء أسلحة نووية.

وقد يكون مطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بمناقشة السياسة الإيرانية في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي موضوعا حساسا في بروكسل أيضا، إلا أن ظريف أكد أن المشاورات سوف تدور فقط حول الاتفاق النووي "وليس شيئا آخرا".