الكرملين: قواتنا العسكرية بحميميم وطرطوس قادرة على التصدي للهجمات الإرهابية

موسكو - (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن القوات العسكرية الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس قادرة على التصدي للهجمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الكرملين يدرك أن الهجمات الإرهابية مازالت مستمرة في سوريا.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء تعليقا على الهجمات على القاعدتين العسكريتين في روسيا - "عند اتخاذ قرار سحب قواتنا من سوريا انطلقنا قبل كل شيء من أنه لم يعد هناك أساس لإجراء عمليات هجومية كبرى".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أن هجمات الإرهابيين لن تتوقف فورا، مؤكدا أن القوات العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس تمتلك كل الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه المظاهر العرضية للهجمات الإرهابية.​