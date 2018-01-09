صيحات استهجان ضد ترامب بجنوب أمريكا

(أ ف ب):

استقبل بعض مشجعي مباراة في كرة القدم الأمريكية دونالد ترامب بصيحات الاستهجان مساء الاثنين في مدينة اتلانتا في ولاية جورجيا الجنوبية المحافظة التي تعتبر مؤيدة للرئيس الجمهوري.

وكان دونالد ترامب يحضر مباراة جامعية في اتلانتا بين فريقي جورجيا وألاباما، امام عشرات الاف المشجعين الذين صدرت من بين صفوفهم في آن واحد صيحات الترحيب والاستهجان عندما دخل الرئيس الاميركي الملعب للاستماع الى النشيد الوطني.

وكان بعض المشجعين علقوا لأكثر من ساعة في البرد وتحت المطر، فيما فرضت تدابير أمنية في المنطقة المحيطة بالملعب استعدادا لوصول موكب الرئيس.

وحضر الرئيس عزف النشيد الوطني الى جانب اللاعبين.

وكان الرئيس وراء إثارة جدال حول الرياضيين الذين يضعون إحدى ركبتيهما على الارض لدى أداء النشيد الوطني، احتجاجا على اعمال العنف التي تنفذها الشرطة.

ويشكل هذا الاستقبال المتفاوت مصدر قلق للبيت الابيض، نظراً لأنه صدر من جمهور ولايتين جمهوريتين راسختين وتعتبران جزءا من قاعدة ترامب الانتخابية.