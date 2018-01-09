الأمن التركي يعلن توقيف 7 للاشتباه في انتمائهم لتنظيم يساري متطرف

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت مصادر أمنية تركية أن قوات الأمن أوقفت، اليوم الثلاثاء، في اسطنبول سبعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري المتطرف.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن المصادر أن شرطة مكافحة الإرهاب شنت بصورة متزامنة عمليات دهم لثمانية عناوين وأوقفت مشتبها بهم كانوا يعدون لهجمات جديدة في اسطنبول.

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت مسدسين، وبندقية صيد آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ووثائق تنظيمية، وموادا رقمية.

وتتهم السلطات التنظيم بالمسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ومن بينها هجوم استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة عام 2013 وأسفر عن مقتل حارس أمن تركي وإصابة صحفي.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم مصنف إرهابيا في كل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.