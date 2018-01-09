السودان يشكو مصر لمجلس الأمن بسبب مثلث حلايب وشلاتين

القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة أنباء "سونا" أن السودان جدد شكواه إلى مجلس الأمن بشأن مثلث "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليه مع مصر.

ووفق "سونا"، طلب المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة.

وأبرز البيان، أن "السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب".

وكان صرح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن السودان من أهم الدول بالنسبة إلى مصر، مضيفًا أن وزارة الخارجية لديها إدارة معنية خصيصًا بالسودان نظرًا لأهميتها.

وجاء ذلك تعليقًا على إعلان السودان، الخميس الماضي، سحب سفيرها بالقاهرة، للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قد أكد أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم 4 يناير الجاري رسمياً بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وأن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.