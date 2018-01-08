أمين عام تيار المستقبل اللبناني ينفي ما يروجه البعض عن تحالف خماسي في الانتخابات النيابية المقبلة

بيروت (أ ش أ)

نفى الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني، أحمد الحريري، ما يروجه البعض عن تحالف خماسي في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال "إنه كلام مفبرك لا أساس له في الواقع ومن محض الخيال".

وأضاف أحمد الحريري- في حديث إلى (تليفزيون المستقبل) اللبناني مساء اليوم- "انه إذا كان المقصود بالكلام عن التحالف الخماسي وضع تيار المستقبل وحزب الله بخانة واحدة، فإن تيار المستقبل لن يكون في هذه الخانة تحت أي ظرف وفي أي منطقة".

ونفى كل ما قيل عن تحالف انتخابي مع حزب الله، وقال "هناك خلاف سياسي جوهري بين تيار المستقبل وحزب الله، وهذا الخلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى تحالف انتخابي لا رباعي ولا خماسي ولا بأي صيغة".