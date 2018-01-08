منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يزور سوريا للمرة الأولى

نيويورك - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، سيقوم برحلته الأولى إلى سوريا، وذلك في الشتاء السابع للنزاع الذي تشهده البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مارك لوكوك مع مسئولين حكوميين سوريين خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام، بدءًا من غد الثلاثاء، حتى يوم الجمعة، وهي أول زيارة يقوم بها إلى سورية منذ توليه منصب رئيس المنظمة المعنية بالإغاثة الإنسانية والطوارئ.

وفي دمشق، من المقرر أن يجتمع مع المسئولين السوريين والوكالات الإنسانية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه سوف يلتقي في حمص بالمدنيين الذين عانوا بالدرجة الأولى من أثار الأزمة.

وسيقوم لوكوك أيضا بتقييم التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الحالية، ومناقشة كيفية تحسين الوصول وإيصال المساعدات إلى أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الأساسية والحماية في سورية، حيث إن بعضهم يعانون في المناطق المحاصرة.

وهدأ العنف في بعض أجزاء سورية. ولكن في المناطق الشمالية الشرقية من جنوب إدلب وحماة، لا يزال القتال يعرض المدنيين للخطر، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف منهم كمشردين منذ الأول من ديسمبر، وفقاً للأمم المتحدة.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تزايد العمليات العدائية في الغوطة الشرقية، التي لا تزال تعرض المدنيين للخطر وتضر بالبنية التحتية بما فيها المنشآت الطبية.

وتوقفت محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ديسمبر، حيث اتهم المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا الحكومة السورية برفض الحوار مع المعارضة.