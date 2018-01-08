الاحتلال اﻹسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتاة فلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يُسمى "حاجز أبو الريش" العسكري اعتقلت الفتاة صباح عبدالمعطي أبوميّالة (28 عاما) بحجة حيازتها سكيناً.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن الجنود الموجودين على حاجز عسكري قرب الحرم اشتبهوا بفتاة وخلال تفتيشها عُثر بحوزتها على سكين.. مضيفة أن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتاة، ونُقلت إلى التحقيق بدعوى أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن.

وفي سياق آخر، اقتلع مستوطنون، مساء اليوم، أشجار زيتون في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "ألون موري" اقتلعوا أشجار زيتون تعود ملكيتها للمواطن محمد نايف عمران في منطقة رأس العين بقرية دير الحطب.