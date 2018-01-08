الاتحاد الأوروبي يدافع عن موقفه بشأن استقلال القضاء البولندي

بروكسل - (د ب أ):

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبولندا بحاجة إلى دراسة وجهات نظر بعضهما البعض.

ويأتي هذا الإعلان قبل عقد محادثات يجريها يونكر مع رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتس.

وقال يونكر اليوم متحدثاً من بروكسل " إننا لسنا في حرب مع بولندا– نحن أبعد ما نكون عن ذلك"، مضيفاً "لكننا نأخذ على محمل الجد المخاوف البولندية ،ونود من أصدقائنا البولنديين أن يأخذوا على محمل الجد المخاوف التي تنتابنا".

في ديسمبر، تم تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، وسط مخاوف جدية بشأن استقلال النظام القضائي في البلاد– في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وسيلتقى مورافيتس مع يونكر على العشاء في بروكسل مساء غد الثلاثاء. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان بدء الإجراءات القانونية، من بين أمور أخرى.

وجاءت تصريحات يونكر خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبي حول الميزانية. وكان يونكر قد تحدث في وقت سابق للقناة الأولى الألمانية "إي أر دي" قائلاً إنه يتوقع أن تبدي بولندا تفهمها لموقف الاتحاد الأوروبي.

وذكر يونكر في حديثه للمحطة التليفزيونية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيُصر على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وحرية الصحافة.

وأضاف أنه يأمل في خلق مناخ من التفاهم مع مورافيتس، وهو ما من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل توافقي.

كما أكد يونكر على مسؤولية بولندا ودول أوروبا الوسطى الأخرى في استقبال اللاجئين.