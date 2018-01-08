أطباء بلا حدود : غرق نحو 64 مهاجرا وإنقاذ 86 آخرين قبالة سواحل ليبيا مطلع الأسبوع الجاري

جنيف(أ ش أ)

أعلنت (منظمة أطباء بلا حدود) أن نحو 64 مهاجرا لقوا حتفهم قبالة السواحل الليبية مطلع الأسبوع الجاري، بعد غرق زورق متهالك كانوا يستقلونه.

وذكرت المنظمة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الاثنين ـ "كان بينهم العديد من الأطفال الذين يُعتقد أنهم غرقوا في البحر، وبين الناجين طفلة في الثالثة من عمرها فقدت أمها ووصلت وحيدة، وأسرة من 11 فردا بقي منها ثلاثة أفراد فقط الآن".

ونقلت المنظمة عن ناجين من هذا الحادث قولهم إن الزورق كان يقل 150 مهاجرا، إلا أن العديد منهم غرقوا واختفوا وسط الأمواج.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، تم السبت الماضي، إنقاذ 86 شخصا من زورق مطاطي، إضافة إلى انتشال 8 جثث جميعها لنساء.

من جهته، ذكرت قوات خفر السواحل الإيطالي إن طائرة كانت تقوم بدورية فوق البحر المتوسط، في إطار عملية أوروبية لمكافحة التهريب، رصدت المهاجرين قبالة السواحل الليبية، السبت الماضي، قبل أن يغرق زورقهم المطاطي بعد فراغه من الهواء.

وتشير تقديرات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 2832 مهاجراً لقوا حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، قادمين من شمال إفريقيا.

يُذكر أن مهربي البشر عبر المتوسط إلى أوروبا كثيراً ما يلجأون إلى تكديس المهاجرين في زوارق مطاطية لم تُصمم لعبور البحر المتوسط.