شكوى للبنك الدولي ضد الحوثيين بعد سرقتهم مليارات من معاشات المتقاعدين

صنعاء (أ ش أ)

تقدمت جمعية المتقاعدين اليمنيين بشكوى إلى البنك الدولي إثر قيام ميليشيات الحوثي بنهب تريليوني ريال يمني من أموال مودعة في البنك المركزي في صنعاء باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وناشدت الجمعية- في مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين، الضغط على ميليشيات الحوثي لاسترجاع أموالهم التي نهبوها وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدين العام، في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

كان المتقاعدون قد نجحوا في استخراج حكم قضائي بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة عام، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال، إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب رفض الحوثيين، ما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيات الحوثي بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة.

يذكر أن عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد من موظفي القطاعين المدني والعسكري.