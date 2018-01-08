وزيرة الخارجية النرويجية تؤكد دعم بلادها لحل الدولتين

رام الله - (د ب أ):

أكدت وزيرة الخارجية النرويجية، اينه ماري اريكسن، دعم بلادها الكامل لمبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقائها الرئيس الفلسطيني، اليوم الاثنين، في رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوزيرة النرويجية "بالتأكيد إن القرار الأمريكي الأخير بخصوص القدس أدى إلى إشكالية في العملية السياسية"، مشيرة إلى أنها ستتوجه غداً إلى واشنطن للقاء المسئولين الأمريكيين، وسيتم بحث هذه المسألة معهم.

وذكرت (وفا) أن الرئيس الفلسطيني اطلع الوزيرة، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأمريكي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة.

وأشار الرئيس إلى خطورة القرار الأمريكي، الذي أفقدها دور الوسيط في العملية السياسية، مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أوروبا نظرا لثقلها السياسي والاقتصادي.

يشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها أثار موجة احتجاجات عربية وإسلامية ودولية.