ألمانيا تعتزم تسليم مجرم حرب محتمل إلى البوسنة والهرسك

سراييفو - (د ب أ):

أعلن الادعاء العام البوسني، اليوم الاثنين، في سراييفو، اعتزام ألمانيا تسليم السلطات البوسنية شخصًا يدعى ميلوراد اوبرادوفيتش، يشتبه في أنه مجرم حرب، كان قد ألقي القبض عليه في مدينة ميونخ الألمانية.

وحسب بيان الادعاء البوسني، فإن اوبرادوفيتش (51 عاما) يواجه اتهامات بقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق الرصاص خلال الحرب الأهلية في يوليو 1992، بالقرب من مدينة بريدور شمال غرب البلاد.

وأضاف البيان أن من المفترض أن الرجل شارك في القبض على نحو 120 مسلما جرى قتلهم في وقت لاحق، وتابع البيان أن السلطات الألمانية بدأت بالفعل في إجراءات التسليم.

كان أكثر من 100 ألف شخص قُتِلوا في الحرب الأهلية في البوسنة (1992-1995) كما أسفرت هذه الحرب عن تشريد مئات الالاف من الأشخاص.

كانت جماعات من صرب البوسنة قتلت، في يوليو 1995، في مدينة سربرينيتشا البوسنية ما يصل إلى 8000 مسلم، وقد أدانت محاكم دولية، المذبحة، على أنها مذبحة جماعية، وهي تعد أكبر جريمة حرب تقع في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.