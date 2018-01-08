المخابرات الأمريكية تتهم باكستان بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين

واشنطن - (أ ش أ)

اتهم مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، باكستان بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، وذلك بعد أيام قلائل من اتهام الرئيس دونالد ترامب لها بنفس الاتهامات.

وأكد بومبيو، في مقابلة حصرية، أجراها مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، أن باكستان مازالت توفر ملاذات آمنة داخل أراضيها للإرهابيين الذين يمثلون خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن "الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل إبلاغ باكستان بأن مثل هذا الوضع لم يعد مقبولا بالنسبة لنا".

وتابع بومبيو قوله "إذا ما حلوا هذه المشكلة، فإننا سنسعد بمواصلة التعاون معهم وأن نكون شريكاً لهم، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإننا سنحمي بلادنا".

وتأتي هذه الاتهامات، في ظل حالة التوتر الراهنة في العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد، حيث هددت الولايات المتحدة بتجميد مساعداتها الأمنية والعسكرية إلى باكستان، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لاقتراح أحد أعضاء الكونجرس من الجمهوريين باستغلال المساعدات الباكستانية المجمدة في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد اتهم إسلام آباد بإيواء الإرهابيين، قائلا "إنهم يحصلون على مساعدات مالية ضخمة، ولا يقدمون لنا سوى الأكاذيب والخداع".

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، نفى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في مقابلته الحصرية مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، ما يتردد عن أن أجهزة الوكالة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تُقدر كما كان ينبغي حجم التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وتابع بومبيو يقول "لقد اعتدت أن أكون صريحا خاصة عندما يتعلق الأمر بارتكاب أخطاء من جانب أجهزة المخابرات الأمريكية أو إفلات بعض الأمور منها، ولكن فيما يتعلق بالتقليل من أهمية التهديد النووي لكوريا الشمالية، فإن ذلك لم يحدث".

وأكد أن كوريا الشمالية مازالت تمثل خطرا وشيكا، ولكن احتمال تمكن الكوريين الشماليين من إنتاج سلاح نووي يمكن أن يمثل خطرا على المدن الأمريكية مازال يحتاج إلى بعض الوقت".

وحول ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يمتلك زرا نوويا أكبر ويعمل، ردا على إعلان الزعيم الكوري الشمالية كيم يونج أون الذي قال خلاله ان الزر النووى جاهز على مكتبه؟ قال بومبيو "من الأهمية بمكان أن يدرك دكتاتور كوريا الشمالية وضوح ترامب وان التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكى على تويتر تتسق تماما مع سياسة الولايات المتحدة".

وقال بومبيو إن ترامب - على خلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين - قدم تعهدات حقيقية وواقعية من بينها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وهو ما نعمل في الوقت الراهن على تحقيقه .. لقد كان ترامب واضحا للغاية عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لكي لا تسمح بتعريض المدن الأمريكية للخطر".

وحول ما يتردد بشأن عدم لياقة ترامب العقلية لشغل منصبه والذي جاء في الكتاب المثير للجدل الذي صدر مؤخرا في الولايات المتحدة تحت عنوان "النار والغضب داخل البيت الأبيض"، قال بومبيو "إن ترامب يُظهر فهما لقضايا الأمن القومى المعقدة ويوجه خلال الاجتماع اليومي أسئلة صعبة ويخرج بنتائج سياسية استنادا إلى المعلومات التي نقدمها إليه، إن الرئيس ترامب يؤدي واجباته بطريقة تشعرني كواحد من فريق العاملين معه بقدر لا يصدق من الفخر والاعتزاز".