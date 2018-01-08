مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد عودة ستيف بانون إلى دائرة ترامب

واشنطن – (أ ش أ):

استبعد مسؤول في البيت الأبيض إمكانية عودة ستيف بانون،المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منصبه في دائرة الرئيس الأمريكي، حتى بعد إصدار بانون لبيان جدد فيه دعمه لترامب .

وأضاف المسؤول - في تصرحيات لصحيفة (بوليتيكو) الأمريكية - أن بيان بانون الذي اعتذر فيه لترامب لن يفعل شيئًا في إخماد غضب الرئيس الأمريكي أو غضب زملاء بانون السابقين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

وكان بانون قد صرح في وقت سابق بأن نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، التقى مع محامية روسية في نيويورك خلال حملة والده الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض، مما أثار غضب ترامب .

من جانبه، قال ترامب إن بانون "فقد عقله" عقب تصريحاته الأخيرة المعادية لترامب ونجله ، غير أن بانون أوضح - في البيان الذي أصدره أمس الأحد - إن دونالد ترامب جونيور "وطني" و "رجل صالح".

وقال "آسف إن تأخري في الرد على الكلام غير الدقيق المتعلق بدونالد الابن صرف الأنظار عن إنجازات الرئيس التاريخية في العام الأول من فترة رئاسته".