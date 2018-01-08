منفذ هجوم حافلة فريق دورتموند الألماني يعترف بجريمته وينفي تخطيطه للقتل

دورتموند (ألمانيا) - (د ب أ):

اعترف المشتبه به الرئيسي في الهجوم التفجيري الذي استهدف حافلة فريق بروسيا-دورتموند الألماني العام الماضي بجريمته، نافيا في المقابل تخطيطه للقتل.

وقال المتهم سيرجي في. اليوم الاثنين أمام محكمة مدينة دورتموند الألمانية: "أنا نادم على فعلتي بشدة".

وذكر المتهم أنه كان يريد فقط الإيهام بحدوث هجوم، مضيفا أنه صمم لهذا الغرض معدات تفجيرية، موضحا أنه لم يكن من المنتظر أن تحدث هذه المعدات إصابات بين الأفراد.

ويوجه الادعاء العام للألماني المنحدر من أصول روسية تهمة الشروع في القتل في 28 حالة.

وكان الهجوم، الذي وقع في الحادي عشر من أبريل الماضي، أسفر عن إصابة مارك بارترا مدافع فريق دورتموند وشرطي، كما أسفر الهجوم عن تأجيل مباراة الفريق أمام ايه إس موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة الدعوى، أشعل المتهم ثلاثة عبوات ناسفة بالقرب من حافلة الفريق لتحقيق مكاسب كبيرة عبر خسائر أسهم النادي في البورصة.

ووفقا للدعوى، اشترى المتهم ثلاثة مشتقات مالية مختلفة من أسهم فريق بروسيا-دورتموند أغلبها في يوم الهجوم نفسه، وحصل في مقابل ذلك على ائتمان استهلاكي بعشرات الآلاف من اليورو.

وبحسب بيانات خبراء، فإنه كلما زاد هبوط أسهم الفريق، ارتفعت مكاسب المتهم، والتي كان من الممكن أن تصل إلى نصف مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن نادي بروسيا-دورتموند هو نادي كرة القدم الوحيد في ألمانيا الذي يُجرى تداول أسهمه في البورصة.

وتم القبض على المتهم عقب عشرة أيام من الهجوم.