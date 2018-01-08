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روسيا: استلام وثائق المرشحين المستقلين لانتخابات الرئاسة المقبلة

11:52 ص الإثنين 08 يناير 2018
روسيا: استلام وثائق المرشحين المستقلين لانتخابات الرئاسة المقبلة

موسكو – (أ ش أ):

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنها انجزت استلام الوثائق من المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2018.

وذكر بيان للجنة اليوم الاثنين، أنها تلقت إخطارات من 46 مواطنا، قرروا الترشح للانتخابات الرئاسية كمستقلين مضيفا أن 15 شخصا فقط قدموا أوراقهم للنظر فيها.

وأوضحت أنها رفضت تسجيل مجموعات للناخبين تشكلت لدعم 7 راغبين بالترشيح كمستقلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

ولفت البيان إلى أن اللجنة تلقت 21 إخطارا من الأحزاب السياسية ترتبط بتقديم مرشحين لها في هذه الانتخابات، مؤكدة أنها ستواصل استلام الوثائق من المرشحين، الذين سترشحهم الأحزاب السياسية حتى 12 يناير الجاري.

هذا المحتوى من

Asha
وثائق المرشحين انتخابات الرئاسة الروسية الكرملين

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