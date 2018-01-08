إصابة 12 عراقيا في قصف صاروخي على طوزخورماتو

طوزخورماتو(العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم الاثنين إصابة 12شخصا بينهم نساء وأطفال اثر سقوط قذائف هاون على مدينة طوزخورماتو (180 كم شمال بغداد).

وقال المصدر إن "سقوط قذائف هاون على مدينة طوزخورماتو اليوم أسفر عن إصابة ثلاثة نساء وطفلين وسبعة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف أن المدارس أغلقت أبوابها، وغادرها الطلبة خوفا من تعرضهم للأذى بسبب القصف العشوائي".

وتتعرض مدينة طوزخورماتو ،التي تتبع محافظة صلاح الدين إداريا، بشكل شبه يومي الى قصف مدفعي ينطلق من مناطق شرقي المدينة تقع تحت سيطرة قوات البيشمركه الكردية.

وتتهم جهات تركمانية من تصفهم بـ "الانفصاليين" الأكراد بقصف المدينة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل العشرات من المدنيين.

وتسيطر قوات عراقية مشتركة والحشد التركماني الشيعي على المدينة منذ انسحاب قوات البيشمركة منها في شهر أكتوبر الماضي.