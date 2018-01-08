تقارير: ناقلة النفط المحترقة على الساحل الصيني معرضة لخطر الانفجار

بكين - (د ب أ):

نقلت وسائل إعلامية صينية عن خبراء القول اليوم الاثنين إن ناقلة النفط المحترقة قبالة الساحل الصيني معرضة لخطر الانفجار والغرق.

وكانت الناقلة التي يطلق عليها سانجي وتحمل علم بنما قد اصطدمت بسفينة شحن تحمل علم هونج كونج ليلة أمس الأول السبت، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق شنغهاي.

وقد فقد طاقم عمل الناقلة الـ32، ويعتقد أنهم 30 إيرانيا واثنان من بنجلاديش.

وأفادت وزارة النقل الصينية بأنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن الـ21، وهم صينيون.

وذكرت شبكة سي سي تي في أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة اليوم.

وقالت الشبكة " بحسب مجموعة خبراء، الناقلة معرضة للانفجار والغرق" مضيفة أن الغاز المنبعث من الموقع " ضار للغاية بالنسبة لعمال الإنقاذ".

وقد انضمت أمس الأحد طائرة ايه بي -8ايه التابعة للبحرية الأمريكية لعمليات الإنقاذ، التي يشارك فيها ثمان سفن صينية وسفينة كورية جنوبية ومروحية.

وقامت السفينة الأمريكية بالبحث في منطقة تقدر بـ 3600 ميل بحري مربع قبل أن تعود لقاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا باليابان أمس الأحد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي للأسطول السابع الأمريكي. ولم يعثر على أي من المفقودين.

وهناك مخاوف من أن يتسبب الحادث في حدوث كارثة بيئية، وذلك بعد اشتعال عشرات الالاف من الأطنان من النفط أو اختلاطه بالمياه. ويتردد أن الناقلة كانت تحمل 136 ألف طن من النفط من إيران في طريقه لكوريا الجنوبية.

وقال المسؤولون الصينيون إنهم لم يستطيعوا بعد تحديد سبب الحادث. وفتحت إدارة السلامة البحرية الصينية تحقيقا بشأن الحادث.