بعد استقباله الأمراء الجدد.. أبرز 10 معلومات عن "سجن الحائر"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكد النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود بن عبد الله المعجب، أمس السبت، القبض على 11 أميراً سعودياً قال إنهم تجمهروا في قصر الحكم، موضحًا أنه تم إيداعهم في "سجن الحائر" تمهيداً لمحاكمتهم.

وفيما يلي نستعرض أبرز 10 معلومات عن السجن الأكثر تحصينًا في السعودية:

1- يخضع لرقابة أمنية مشددة، والذي افتتح عام 1983، حيث يقع في العاصمة السعودية الرياض، ويبعد 29 كيلومترا عن وسط المدينة.

2- يعد واحد من أكبر سجون المملكة، ويخضع تحت إشراف إدارة المباحث العامة بالسعودية.

3- يحتوي على 38 زنزانة خاصة، ويضم بداخله نحو 1300 نزيل معظم سجنائه مدانون في قضايا إرهابية، من ضمنهم من نفّذوا هجمات لتنظيم القاعدة داخل السعودية.

4- يضم مستشفى داخلي بسعة 200 سرير ويجرى بها كل العمليات الجراحية، حسبما تفيد وسائل إعلام سعودية.

5- في سبتمبر 2003 أسفر حريق داخلي عن مقتل أكثر من 67 نزيلا وجرح آخرين، فيما أكدت الحكومة اليمنية وقتها أن سبعة يمنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون في الحريق.

6- تلقت السلطات السعودية انتقادات بسببه في عام 2007 بعد انتشار مقاطع فيديو مصورة تظهر ضرب أحد الحراس لسجين بعصا بلاستيكية.

7- أصدرت السلطات السعودية تصريح بدخول الصحفيين إليه بعد أن كشف موقع ويكيليكس، في عام 2010، عن أساليب "وحشية" تنتهجها قوات الأمن لتعذيب السجناء.

8- في العام 2012، شهد اضطرابات وأحداث شغب، حيث قام معتقلون بالاشتباك مع رجال الأمن، وسيطروا على بعض الأجنحة في السجن؛ ما نتج عنه إصابات في صفوفهم وفي صفوف رجال الأمن.

9- استهدفه تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية انتحارية، عام 2015، إذ قام انتحاري بتفجير نفسه على حاجز أمني في محيطه.

10- تواردت أنباء عن إمكانية نقل الأمراء والمسؤولين المعتقلين في قضايا الفساد إليه، وقد يواجهون المحاكمة، إذا لم يتنازلوا عن أصول مالية.