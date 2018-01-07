أكثر الكلمات إنتشاراً

أحمد شفيق عيد الميلاد إيهاب جلال مباراة القمة 115 احتجاجات إيران القدس المحتلة محمد صلاح

غدًا.. سامح شكري يجري مباحثات مع نظيره الأيرلندي

11:05 م الأحد 07 يناير 2018
غدًا.. سامح شكري يجري مباحثات مع نظيره الأيرلندي

وزير الخارجية سامح شكرى

القاهرة - )أ ش أ(

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر غد الإثنين جلسة مباحثات مع سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات - التي تعقد بقصر التحرير - سبل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات ، وتنسيق المواقف في إطار المحافل متعددة الأطراف ، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الآنية محل الإهتمام المشترك.

ويعقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام جلسة المباحثات.

ويصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي الى القاهرة غدا في زيارة يلتقي خلالها وعدد من المسئولين.

وتأتي زيارة المسئول الأيرلندي إلى القاهرة في مستهل جولة تستغرق أربعة أيام بالمنطقة وتشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

سامح شكرى سيمون كوفني وزير الخارجية الإيرلندي إسرائيل

الخبر التالى:

أهم التصريحات في 24 ساعة: "سنقمع المخربين" وأمريكا "حمقاء"!

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان