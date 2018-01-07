ترامب: تأجيل جوائز "الأخبار المزيفة" لأكثر وسائل الإعلام فسادًا

مصرواي - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيقدم جوائز "الأخبار المزيفة" لأكثر وسائل إعلام متحيزة وفاسدة في السابع عشر من الشهر الجاري وليس الإثنين المقبل كما ذكر في تغريدة سابقة.

وهناك مشاكل كبيرة بين الرئيس الأمريكي ووسائل إعلام أمريكية على رأسها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ودائما ما وصف الشبكة الإعلامية بأنها منصة للأخبار المزيفة، فيما أبدى إعجابه بقناة فوكس نيوز التي تميل نحوه في تغطية الأخبار.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: "جوائز الأخبار المزيفة، لأكثر منصة إعلامية متحيزة وفاسدة ستُقدم للخاسرين يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، بدلا من الإثنين القادم."

وأضاف ترامب أن "الأهمية والاهتمام بهذه الجوائز أكبر بكثير مما قد يتخيله أحد".