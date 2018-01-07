أبوظبي - )أ ش أ(

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018 لتكون أول دولة عربية تحقق الحلم العربي القديم بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات، اليوم الأحد- حيث أقر الاجتماع اعتماد تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأضافت الوكالة الإماراتية أن الاجتماع شهد اعتماد استراتيجية الأمن المائي، وكذلك مجموعة من القرارات تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات، من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة؛ بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.